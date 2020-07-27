РИАМО – 27 июл. Интернет-журнал «Такие дела» запустил в социальной сети «Одноклассники» второй сезон образовательного проекта «Мы так не говорим», редакция публикует карточки о тактичном и этичном поведении в своей официальной группе в ОК, говорится в сообщении пресс-службы соцсети.

Цель проекта – рассказать пользователям соцсети, как правильно общаться в интернете, чтобы это доставляло удовольствие всем участникам процесса.

«В «Одноклассниках» миллионы разных пользователей обмениваются эмоциями со своими близкими и друзьями, знакомятся, сотрудничают и строят бизнес. Поэтому ОК делают все, чтобы создавать условия для их комфортного общения. Правила сетевого этикета меняются быстро,и для ОК особенно актуально рассказывать о новых веяниях и трендах», - говорится в сообщении.

Публикации-карточки проекта «Мы так не говорим» расскажут о том, почему перед отправкой голосового сообщения лучше получать согласие собеседника, почему при знакомстве в Интернете не следует сразу присылать фото, почему отказ в общении не стоит расценивать как повод для обиды и о многом другом.

Проект «Мы так не говорим» стал частью большого глоссария корректной лексики «Таких дел». Первый сезон проекта в ОК прошел осенью 2019 года и закончился тестом, который закрепил знания пользователей о корректной лексике. Автор словаря Маша Бобылева подробно и доступно рассказала, почему из речи следует убрать не только оскорбительные слова, но и такие выражения, как «неблагополучная семья», «лицо кавказской национальности», «старый», «инвалид» или «заболеть онкологией». В итоге пользователи ОК оставили более 500 комментариев и более 1,5 тысяч «классов» постам с хештегом #говориправильно.

«Одноклассники» регулярно проводят образовательные и социальные проекты. В мае 2020 года ОК организовали благотворительный онлайн-концерт со звездами эстрады и закупили ноутбуки для домов престарелых, чтобы бабушки и дедушки могли поддерживать связь с близкими. В июне прошел виртуальный круглый стол в поддержку просветительского проекта «Книжки вверх ногами» о детях с синдромом Дауна.