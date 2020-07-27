РИАМО - 27 июл. В подмосковном Лыткарине был нарушен порядок проведения аукциона на выполнение работ на поставку сосисек для муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Московское областное УФАС России рассмотрело соответствующую жалобу индивидуального предпринимателя на комиссию по осуществлению закупок Муниципального казенного учреждения «Комитет по торгам города Лыткарино».

«Согласно доводу жалобы, организатор торгов неправомерно отказал ИП в допуске к участию в электронном аукционе», - говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, управление пришло к выводу о неправомерности действий учреждения и признало жалобу индивидуального предпринимателя обоснованной.

Муниципальному казенному учреждению выдали обязательное для исполнения предписание об устранении нарушений.