РИАМО - 27 июл. В сельских хозяйствах Подмосковья началась уборка урожая озимых зерновых культур, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В Московской области сегодня стартовала уборка зерна нового урожая. Техника вышла в поля убирать озимую пшеницу. Уборочные работы начались в южных городских округах», – сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

Он уточнил, что быстрее всех убирать новый урожай начали сельскохозяйственные организации городских округов Серебряные Пруды, Зарайск, Луховицы и Домодедово.

В текущем году нужно будет убрать 164,6 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. Этот показатель на 7% превышает показатель 2019 года. Масличные культуры уберут с площади в 37,3 тысячи гектаров, что на 38% больше по сравнению с 2019 годом. Зерновых и зернобобовых культур планируют собрать свыше 400 тысяч тонн — в прошлом году удалось собрать 388 тонн.