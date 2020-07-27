РИАМО - 27 июл. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что последние пять дней июля будут самыми жаркими в текущем году на территории России, сообщает РИА Новости.

В своем прогнозе специалист сослался на статистические данные. Показатели могут отличаться от года к году, но именно сейчас наступает климатическая середина лета, подчеркнул синоптик.

«Возникает вопрос, почему не в конце июня, <…> когда самое насыщенное солнечной энергией время? Дело в том, что атмосфера не нагревается от солнечных лучей, а нагревается подстилающая поверхность», — пояснил Вильфанд.

Он добавил, что нижние слои почвы к 20 июля тоже прогреваются, тогда происходит передача солнечной энергии во внешние слои атмосферы.

Для прибрежных городов, по его словам, самый жаркий климатический период приходится и вовсе на август — это связано с прогреванием моря.

Вильфанд отметил, что вода прогревается дольше, поэтому, соответственно, отдача тепла наступает позже.