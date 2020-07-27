РИАМО - 27 июл. Врач-гастроэнтеролог Елена Костырко рассказала, что ротавирусом можно легко заразиться во время отдыха на курорте, вероятность увеличивается при тесном контакте, сообщает aif.ru.
По ее словам, чтобы не заразиться в отпуске ротавирусом, нужно избегать мест, где много детей и не пользоваться бассейнами.
Кроме того, нужно ежедневно проводить влажную уборку и мыть руки с дезинфицирующими средствами каждый раз после посещения мест общего пользования.
Между тем, самой надежной защитой от данной инфекции является вакцинация. Практика показывает, что она снижает риск тяжелых ротавирусных гастроэнтеритов на 98%. Но этой вакциной прививают только младенцев до восьми месяцев.
Основные симптомы ротавируса — рвота, частый жидкий стул, высокая температура, сильнейшая интоксикация, слабость и боль в животе.
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