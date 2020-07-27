РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Жители микрорайона Климовск подмосковного Подольска попросили сделать парковку на улице Советской, ее устройство потребует изучения подземных коммуникаций, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

Дефицит парковочных мест во дворах многоквартирных домов остается актуальным вопросом для Подольска. С просьбой обустроить дополнительные парковочные карманы к Пестову обратились жители домов №№12 и 14 на улице Советской в микрорайоне Климовск.

«Они сообщили, что вынуждены парковаться в проездах, это создает проблему для доступа пожарной техники и автомобилей скорой помощи. Предложили рассмотреть возможность обустройства парковочного пространства между существующим проездом и строительной площадкой ООО «Топаз», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что на предлагаемой для строительства автостоянки территории есть канализационный колодец. Поэтому глава дал поручение изучить подземные коммуникации, и, как один из вариантов, проработать возможность создания экопарковки.