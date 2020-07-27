РИАМО – 27 июл. Тесты на коронавиурс чемпиона мира по биатлону, депутата Государственной думы Антона Шипулина показали положительные результаты, также Covid-19 выявили у членов его семьи, сообщает Газета.ru.

«Об этом прославленный спортсмен написал у себя в Instagram, призвав подписчиков быть осторожнее и следить за здоровьем», - отмечается в материале.

Накануне стало известно, что коронавирус также обнаружили у телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой и ее мужа рэпера Элджея.

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Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.