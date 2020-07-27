РИАМО (БАЛАШИХА) - 27 июл. Жителя городского округа Клин, повредившего банкоматы в микрорайоне Гагарина Балашихи, привлекли к административной ответственности, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Балашихинское» поступило сообщение о том, что в тамбурном помещении одной из кредитных организаций в микрорайоне Гагарина мужчина повреждает банкоматы.

«Прибывшие на место сотрудники полиции задержали гражданина и доставили его в отдел полиции. Им оказался 40-летний житель городского округа Клин, который по результатам медицинского освидетельствования находился в состоянии алкогольного опьянения», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что в отношении правонарушителя составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ.

По факту повреждения имущества проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.