РИАМО - 27 июл. Арбитражный суд Москвы признал законным решение УФАС России по Московской области о внесении сведений в отношении ООО «Теплострой» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее «Воскресенский государственный казенный агрегатный завод» предоставил в распоряжение Московского областного УФАС России информацию о внесении сведений в отношении ООО «Теплострой» в реестр недобросовестных поставщиков по факту уклонения от заключения договора на выполнение капитального ремонта кирпичной дымовой трубы, которая была установлена на котельной ФКП «ВГКАЗ».

«По результатам рассмотрения обращения, Управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении ООО «Теплострой» подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков», – уточняется в сообщении.

Представители ООО «Теплострой» обратились в суд, потому что не были согласны с данным решением. Вопрос рассматривался Арбитражным судом города Москвы. В результате рассмотрения ООО «Теплострой» было отказано в удовлетворении требований. Законность решения Московского областного УФАС России подтверждена.