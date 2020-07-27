РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. В летнем лагере «Сказочный-2» на базе гимназии №5 подмосковного Красногорска смогут отдохнуть 115 детей в возрасте от 7 до 14 лет, сообщила начальник лагеря Елена Сапронова.

В Красногорске в понедельник началась смена в летних пришкольных лагерях. Всего в округе летним отдыхом будут охвачены более 1,5 тысячи школьников.

«В нашем лагере в этом году отдохнут 115 детей. Обычно было больше – 250. Но из-за эпидемиологической ситуации в отрядах не по 25, а по 14-15 детей», – сказала Сапронова.

Начальник лагеря добавила, что тема смены: «Дорогами войны, дорогами побед», она посвящена 75-летию Великой Победы.

«В течение смены мы на «Эшелоне Победы» виртуально объезжаем города-герои, узнаем о великих подвигах», – отметила Сапронова.

Она пояснила, что каждый отряд имеет свое название, девиз, песню. Для ребят на территории школы подготовили большую программу. Выездные мероприятия в этом году под запретом. Однако каждый день в лагере расписан. Воспитанников ждут конкурсы, квесты, спортивные игры.

«Дети получают трехразовое питание: завтрак, обед и полдник. Младшие отряды после обеда будут спать. Остальным в тихий час мы предлагаем работу кружков, мастер-классы», – отметила Сапронова.

В каждом отряде по два воспитателя и четверо вожатых. Вожатые прошли специальное обучение. Все они в свое время также были воспитанниками «Сказочного-2».