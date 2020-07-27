РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Территорию в комплексно благоустроенном дворе на улице Победы в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска озеленят в начале сентября, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«По обращениям жителей комплексно благоустроили дворовую территорию дома №2/18 на улице Победы в микрорайоне Климовск. Дополнительные работы по озеленению территории проведем в начале сентября», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

С представителем Московского областного фонда капитального ремонта жилых домов и жителями обсудили на месте вопросы сроков выполнения работ по этому и другим домам в частях Гривно и Весенняя.