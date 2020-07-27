РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. На улице Симферопольской в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска обустроят парковку до конца сентября, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Во дворе дома №11 на улице Симферопольской после проведения Подольским водоканалом ремонта КНС высвободилась территория для организации парковочного пространства. Работы поручено провести Подольскому комбинату благоустройства до конца сентября», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Решение обустроить парковку приняли в ходе обхода территории микрорайона Климовск.