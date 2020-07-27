РИАМО – 27 июл. Специалисты Роспотребнадзора установили эффективность дезинфекторов против Covid-19, они изучили жизнеспособность коронавирусной инфекции на различных поверхностях, передает Газета.ru.

«Всего были протестированы дезинфицирующие свойства с несколькими десятками различных веществ: хлорсодержащие и спиртосодержащие, на основе четвертичных аммониевых соединений и третичных аминов», - говорится в сообщении.

По итоговым данным все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус.

В то же время этиловый и изопропиловый спирты, а также хлорсодержащие дезинфектанты способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов справятся с Covid-19 только за несколько минут.

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27 ИЮЛЯ

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.