РИАМО – 27 июл. Специалисты Роспотребнадзора установили эффективность дезинфекторов против Covid-19, они изучили жизнеспособность коронавирусной инфекции на различных поверхностях, передает Газета.ru.
По итоговым данным все эти дезинфектанты быстро и эффективно убивают вирус.
В то же время этиловый и изопропиловый спирты, а также хлорсодержащие дезинфектанты способны уничтожить до миллиона вирусных частиц за 30 секунд. Дезинфектанты на основе третичных и четвертичных аминов справятся с Covid-19 только за несколько минут.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Текстовая трансляция
27 ИЮЛЯ
- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.
- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии