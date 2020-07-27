РИАМО - 27 июл. В столичном районе Северное Тушино в ходе ссоры мужчина получил ножевое ранение в живот, ему понадобилась госпитализация, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В полицию ночью 26 июля из медучреждения сообщили о неработающем мужчине, которого госпитализировали в реанимационное отделение с проникающим колото-резаным ранением живота с повреждением внутренних органов.

«В 12:00 26 июля по адресу: Октябрьский переулок дом 12, сотрудниками ОУР ОМВД задержан человек, который изобличен в том, что он <…> в ссоре неустановленным предметом нанес <…> указанное ранение, скрылся», - сказал собеседник агентства.

Подозреваемого задержали. По факту происшествия возбудили уголовное дело.