РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий в понедельник в торжественной обстановке вручил детям-сиротам и ребятам, оставшимся без попечения родителей, ключи от шести новых обустроенных квартир, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Поздравляю ребят с таким важным событием! Пусть все ваши мечты осуществятся. Учитесь, получайте профессию, создавайте семьи, оставайтесь верными выбранному пути. Мы всегда поддержим ваши начинания», - сказал Ружицкий.

В рамках исполнения муниципальной подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» шесть молодых жителей Люберец получили ключи от квартир. Жилые площади расположены в городском округе.

Всего в 2020 году будут обеспечены собственным жильем 40 детей данной категории.