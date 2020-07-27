РИАМО - 27 июл. Строительство станции метро «Марьина Роща» Большой кольцевой линии (БКЛ) на севере столицы завершено на 50%, строители выполнили много самых тяжелых технических работ, таких как проходка перегонных тоннелей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Эта станция — глубокого заложения, поэтому работы там практически ведутся горным способом без применения тоннелепроходческих щитов. Станция размещена на пересечении улицы Шереметьевская и 3-го проезда Марьиной Рощи.

«В стесненных условиях мы не смогли найти место для монтажа, ведем проходку ручным способом рядом с действующими станциями метро», — сказал заммэра Москвы вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство участка Большой кольцевой линии метро от «Нижегородской» до «Савеловской» начали в 2015 году. На участке длиной 14 километров расположатся семь станций: «Нижегородская», «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская», «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща».