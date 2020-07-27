РИАМО – 27 июл. Бактериолог цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод предприятия «Воскресенские минеральные удобрения» Наталия Шевченко стала героем серии проекта о рабочих профессиях «Такая работа», говорится в сообщении пресс-службы компании.

Наталия Петровна Шевченко работает на химкомбинате уже почти 20 лет. В 2002 году она пришла работать в заводскую центральную лабораторию, а затем перешла в цех НиОПСВ.

«О высочайшем уровне ее квалификации говорит один примечательный факт. Окончив Воскресенский химико-механический техникум по специальности техник-технолог по производству тугоплавких и силикатных неметаллических материалов и изделий и отучившись на инженера-технолога в МГОУ имени Черномырдина, Наталия Петровна работала на кафедре химии МГТУ имени Н.Э. Баумана, где вела лабораторный практикум у студентов», - говорится в сообщении.

Шевченко представила ряд публикаций в научных журналах, до сих пор она регулярно принимает участие в научных конференциях.

Сотрудники цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод активно работают над повышением экологической грамотности населения Подмосковья, в том числе школьников и студентов. Наталия Шевченко проявила себя и здесь. Так, она является одним из авторов образовательного проекта «Мы возвращаем воду к жизни». Его задача — повысить информированность населения о процессах очистки воды и воспитать бережливое отношение к ней.

«За годы существования проекта гостями цеха НиОПСВ стали более полутора тысяч человек. Многие из участников открытых уроков, будучи уже студентами профильных вузов, проходили в цехе практику под ее руководством, а затем трудоустраивались на химкомбинат», - добавляется в материале.

Бактериолог Шевченко находит время также на свою семью и активный отдых, несмотря на высокую занятость на работе. Например, она занимается альпинизмом, сплавляется по рекам на байдарках. Кроме того, на ее счету прыжок с парашютом и полет за штурвалом автожира.

Ранее в медиапроекте «Такая работа» приняли участие сотрудники цеха централизованного ремонта Сергей Горшков и Денис Смирнов, слесарь-ремонтник РМЦ Сергей Абашин, лаборант химического анализа пятого разряда Центра по совершенствованию технологии производства Марина Кузнецова и мастер основного производственного участка цеха ЭФК-3 Вячеслав Кузнецов.