РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. На улице Мичурина в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска контейнерные площадки для вывоза отходов не соответствуют нормативам, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Совместно с представителем регионального оператора по вывозу мусора с территории округа - компании «МСК НТ» - рассмотрели состояние контейнерных площадок в районе улицы Мичурина. Оно не соответствует нормативам по вывозу крупногабаритного мусора. Требуется дополнительная установка больших контейнеров, обустройство площадок для парковки мусоровывозящей техники», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что на выработку предложений по исправлению ситуации отвели десятидневный срок, поскольку проблема актуальна не только для территории Климовска. Жителей проинформируют о результатах дополнительно.