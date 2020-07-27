РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Готовность городского округа Люберцы к новому отопительному сезону составляет около 60%, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Из 81 котельной подготовлены уже 43. Готовность к отопительному периоду составляет 58%», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что аварийных отключений воды и электричества на прошлой неделе не было.

Также по освещению на минувшей неделе поступило 19 обращений, закрыто 20 с учетом ранее поступивших.