РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска планируют начать капитальный ремонт ДК имени 1 Мая, разрабатывается проект реконструкции, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«Вопросы капитального ремонта ДК имени 1 Мая и устройства сквера рядом с ним обсудили на месте с жителем дома №5 на улице Заводской. Ремонтные работы спланированы госпрограммой Московской области на 2021-2022 годы», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что в настоящее время разрабатывают проект реконструкции Дома культуры. Жители микрорайона просят сохранить оригинальную архитектуру и внутреннюю отделку здания.