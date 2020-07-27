РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска завершили укладку асфальта на Ихтиманской площади, ее продолжат на одноименной улице, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

«В ходе объезда территории округа проконтролировал ремонт улицы Школьной в Климовске. Работы выполняют интенсивно и согласно графику. На Ихтиманской площади ремонт асфальтобетонного покрытия завершен и продолжится уже на улице Ихтиманской. Прорабатываем по результатам объезда вопрос замены здесь автобусного павильона ожидания и установки стационарного туалета», - написал Пестов в своем Instagram-аккаунте.

Также он отметил, что на Бережковском проезде для обеспечения безопасности пешеходов построили тротуар протяженностью около километра. Жители просили об этом главу в 2019 году.