РИАМО (МЫТИЩИ) - 27 июл. Жители подмосковных Мытищ могут бесплатно сдать анализ крови на наличие антител к коронавирусной инфекции, сообщил глава горокруга Виктор Азаров.

«Несмотря на то, что уже почти 5 тысяч мытищинцев сдали анализы на антитела, все равно есть вопросы в соцсетях, как и где можно пройти тестирование на антитела к коронавирусу в Мытищах. Итак, наши жители могут бесплатно сдать анализ крови на антитела к коронавирусу. Исследование поможет выявить тех, кто уже перенес коронавирус, в том числе в бессимптомной форме», - написал Азаров в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что для того, чтобы пройти ИФА-тестирование, необходимо записаться в процедурный кабинет поликлиники через портал госуслуг в разделе «Здравоохранение» или по телефону: 8(800)550-50-30. Затем необходимо приехать к назначенному времени. С собой обязательно иметь паспорт, полис ОМС, маску и перчатки.

«Можно сдавать кровь в течение дня, не ранее, чем через 3 часа после приема пищи. Воду можно пить в обычном режиме. Результат будет готов через три дня, за ним нужно снова обратиться в поликлинику. Обратите внимание, что анализ можно сдать только при отсутствии симптомов ОРВИ. Конечно, при плохом самочувствии вызывайте врача на дом», - добавил Азаров.

Он подчеркнул, что узнать свой ковид-статус сейчас стало легко, удобно и не затратно.

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