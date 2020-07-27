РИАОМ - 27 июл. На сегодняшний день в России сфальсифицировано примерно 10% электронных полисов, при этом с фальшивым е-ОСАГО ездит не менее 1,5 миллионов автолюбителей по всей стране, пишет в понедельник газета «Известия».

Сейчас обладателям фальшивых документов мало что угрожает, ведь инспекторы ГИБДД редко проверяют подлинность страховки. Однако страховщики ожидают, что уже этой осенью должна заработать система автоматической фиксации нарушений за езду без ОСАГО. Тогда водители с фальшивыми документами начнут получать штрафы в размере 800 рублей.

«С начала карантина активность мошенников почти целиком перешла в интернет. Злоумышленники предлагают е-ОСАГО «дешево» или «со скидкой» на сайтах, зачастую замаскированных под порталы крупнейших СК», — говорится в сообщении.

Схемы мошенничества не меняются. Например, злоумышленники берут официально зарегистрированную копию полиса на несуществующую машину и подделывают ее с помощью фоторедактора.

Чтобы не попасться на удочку мошенников, автолюбителям советуют покупать полисы не через посредников, а только через официальные сайты или приложения страховщиков.