РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска новая школа на 825 мест проходит лицензирование, ее планируют открыть 1 сентября, сообщается в группе «Территориальное управление Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Школа-новостройка на 825 мест на улице Революции, 2, в микрорайоне Климовск проходит лицензирование. Готовность здания и территории школы к открытию 1 сентября проверили в минувший выходной. Для устранению сделанных в ходе осмотра небольших замечаний у подрядной организации «Триумф» осталось немного времени», - говорится в сообщении.

Новая школа существенно снизит число юных жителей микрорайона, обучающихся во вторую смену. Она будет функционировать как подразделение климовской гимназии имени Подольских курсантов под руководством директора Натальи Квашенниковой.