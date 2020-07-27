РИАМО - 27 июл. Число новых случаев коронавируса в столице держится на низком уровне с начала июля, за месяц число заражений сократилось на 7,5%, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.
«В столице за сутки подтверждено 694 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За месяц число новых заболевших снизилось на 7,5%», — говорится в сообщении.
Cреди новых заболевших 49,3% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,7% — от 46 до 65 лет, а 8,8% граждан — в возрасте от 66 до 79 лет. Еще 3,9% пациентов — старше 80 лет. Также 7,3% среди новых заболевших — дети.
Все пациенты уже находятся под медицинским наблюдением.
Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641. За период пандемии вылечилось 174 985 пациентов, умерло — 4411 человек.
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Текстовая трансляция
27 ИЮЛЯ
- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.
- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.
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