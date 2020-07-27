РИАМО - 27 июл. В столичном общественном транспорте с начала текущего года свыше 205 тысяч человек оштрафовали за проезд без билета и по чужой социальной карте, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

«Более 205 тысяч человек оштрафовали за проезд без билета и по чужой соцкарте в Москве с начала года – 168 тысяч в наземном транспорте и 37 тысяч в метро. Учитывая, что по карте «Тройка» проезд стоит 40 рублей, то один «заяц» заплатит за одну поездку в 25 раз больше ее стоимости», – сказал руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Он отметил, работу контролеров усилили. Их стало больше. Также их равномернее распределили на маршруты наземного транспорта. Теперь им помогают и полицейские. Благодаря их участию люди, не оплатившие проезд, не пытаются скрыться или вести себя грубо с контролерами. Конфликты свели на нет.

«С начала года контролеры «Организатора перевозок» проверили более 414 тысяч автобусов, трамваев и электробусов. Больше всего нарушителей – почти 5 тысяч – было на автобусном маршруте МЦ1, который курсирует между метро «Лесопарковая» и ММЦ УФМС», – добавил Султанов.