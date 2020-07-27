РИАМО - 27 июл. В 2020 и 2021 году жители столицы будут платить налоги на недвижимость по кадастровой стоимости их собственности за 2018 год, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этом году в мегаполисе не будут проводить кадастровую оценку жилой и коммерческой недвижимости. Для расчета налога на недвижимость в городе будет применяться кадастровая стоимость недвижимости 2018 года.

«Закон позволяет проводить кадастровую оценку с периодичностью от 2 до 5 лет, но – внимание! –по состоянию на 1 января. То есть в кадастровой оценке 2020 года. невозможно учесть влияние пандемии Covid-19, о которой 1 января еще никто и не слышал», - написал мэр на своем персональном сайте.

По его словам, предварительные расчеты показали, что по результатам оценки текущего года в городе кадастровая стоимость жилья и коммерческой недвижимости должна была вырасти приблизительно на 3%.

«Но всем же понятно, что кадастровая оценка на 1 января 2020 года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на постковидном рынке недвижимости. Мы вообще пока не знаем, как стоимость недвижимости отреагирует на пандемию. И уж точно ни у кого сейчас нет лишних денег, чтобы платить выросший налог», - добавил столичный градоначальник.

Он добавил, что это решение властей города поможет сэкономить москвичам от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей, а столичным бизнесменам - от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей.

Мэр уточнил, что в мегаполисе уменьшение по налогу на имущество оценивается в 4 миллиарда рублей.

Он подчеркнул, что новую кадастровую оценку недвижимости в городе проведут в 2021 году, когда рынок данной сферы вернется в нормальное состояние.