РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В Подольске приезжий повредил автомобиль иностранного производства, разбив баллонным ключом лобовое и водительские стекла, его задержала полиция, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 25-летнего местного жителя о том, что неизвестный умышленно повредил автомобиль иностранного производства, разбив баллонным ключом лобовое и водительские стекла машины. Общая сумма материального ущерба составила более 39 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали 21-летнего уроженца Республики Татарстан. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества)», - говорится в сообщении.

Злоумышленнику избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.