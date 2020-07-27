РИАМО - 27 июл. В столице за прошедшие сутки выявили 694 новых случая инфицирования коронавирусом, за все время в Москве зарегистрировали 238 641 случай заражения, сообщает столичный оперштаб по ситуации с Covid-19.

За сутки в Москве 264 пациента выздоровели после лечения. Всего число людей, вылечившихся от Covid-19, выросло до 174 985. Также за сутки в городе скончались 13 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Общее число смертельных случаев в мегаполисе достигло 4411 человек.

В России за сутки выявили 5635 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 3079 человек, скончались 85 пациентов.

Общее число случаев коронавируса по стране на текущий момент составляет 818 120. За весь период пандемии зафиксировано 13 354 смертельных исхода, выздоровели после лечения 603 329 человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на бесплатное тестирование на коронавирус в городе записались уже около 50 тысяч человек.

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Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.