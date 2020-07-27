РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. Пожарные Люберец за минувшую неделю свыше 30 раз выезжали по сигналу тревоги, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации округа начальник ФГКУ 16-го отряда ФПС по Московской области Павел Иванов.

«На прошедшей неделе подразделение Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона осуществило 32 выезда по сигналу тревоги. Участвовали в тушении шести пожаров, два из которых произошли на территории Люберец», - сказал Иванов.

Он пояснил, что один пожар произошел в СНТ «Машково» деревни Марусино в частной бане. Второй - в хозблоке на Южной улице в поселке Малаховка. Также в Дзержинском сгорели частный гараж и легковой автомобиль.

«Три раза участвовали в ликвидации последствий ДТП», - заключил Иванов.