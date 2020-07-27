РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Сотрудники управляющей компании проводят ремонтно-профилактические работы сети отопления домов на улице Серпуховской в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» проводят ремонтно-профилактические работы около многоквартирных домов №№1, 2 на улице Серпуховской. В настоящее время демонтировали наружные тепловые сети отопления и горячего водоснабжения», - говорится в сообщении.

Работы выполняют на трубопроводе из четырех труб протяженностью 60 погонных метров.