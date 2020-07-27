РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Свыше 200 заявок в местную энергосбытовую компанию помогли волонтеры составить жителям подмосковного Красногорска за неделю, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Более 200 заявок за неделю наши волонтеры молодежного центра помогли сформировать и направить в «Красногорскэнергосбыт» для сверки взаиморасчетов и возврата переплаты», - написала Хаймурзина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Она пояснила, что такая необходимость появилась в связи с тем, что 1 апреля в округе для десятков тысяч абонентов изменился гарантирующий поставщик электроэнергии - с АО «КЭС» на ПАО «МОЭСК».

«По договоренности с руководством компании КЭС процесс сверки продлен до конца лета», - добавила Хаймурзина.

Заполнить заявление, приложить требуемые документы можно онлайн на сайте КЭС. Сотрудники компании проверят информацию, составят акт сверки взаиморасчетов и свяжутся с гражданином для согласования даты визита в клиентский офис. После подписания акта средства поступят на лицевой счет в ПАО «МОЭСК».

«Пенсионерам старше 65 лет все сделают непосредственно в клиентском офисе в порядке живой очереди. Обращаю внимание: такая возможность предоставляется исключительно пожилым людям», - отметила Хаймурзина.

Она выразила уверенность, что благодаря совместным усилиям в ближайшее время ситуация стабилизируется.

«Приношу жителям извинения за временные неудобства, связанные с вынужденной сменой гарантирующего поставщика электроэнергии», - заключила Хаймурзина.