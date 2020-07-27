РИАМО - 27 июл. До конца понедельника на территории Московской области местами прогнозируются кратковременный дождь, гроза и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по региону.

«Находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач)», — говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендовали убрать вещи с балконов и дворов в дом, а машину припарковать вдали от деревьев или поставить в гараж.

При грозе спасатели советуют закрыть окна и двери, не включать телевизор и другие электроприборы.

«Если человека ударила молния, то его необходимо раздеть, облить голову холодной водой и, по возможности, обернуть тело мокрым холодным покрывалом», — добавляется в материале.

Если пострадавший не приходит в себя, то нужно сделать искусственное дыхание, а также как можно скорее вызвать медиков.