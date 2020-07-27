РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 27 июл. В полицию подмосковных Люберец за минувшую неделю поступило 1,9 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу начальник МУ МВД России «Люберецкое» Евгений Романцев.

«На минувшей неделе поступило 1,9 тысячи обращений от граждан в МУ МВД России «Люберецкое». По данным обращениям возбуждено 42 уголовных дела, 36 из них раскрыто по горячим следам», – сказал Романцев.

Он добавил, что на прошедшей неделе в деревне Жилино-1 сын в состоянии алкогольного опьянения избил отца, тот попал в реанимацию. Злоумышленника задержали, проводятся следственные действия.

За неделю на территории обслуживания произошло 164 ДТП, из них два – с пострадавшими.