РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Ретромаркет, на котором можно купить винтажные вещи, открыли в Музее техники Вадима Задорожного в подмосковном Красногорске, сообщается на официальной странице музея.

«Этим летом посещение Музея техники Вадима Задорожного еще интереснее! Теперь живую историю можно не только увидеть, но и забрать домой: мы открыли ретромаркет», - говорится в сообщении.

Рынок будет работать каждые выходные лета. На прилавках будут представлены: автомобили и мотоциклы, винтажные радиоприемники, тематические исторические книги для взрослых и детей, оригинальную форму и аксессуары, коллекционные модельки транспорта, значки, игрушки, предметы интерьера и многое другое.

«Шопинг на таком рынке - это настоящее путешествие в прошлое с его атрибутами и атмосферой. Как же увлекательно рассматривать винтажные предметы, хранящие теплоту лет. Не секрет, что некоторые вещицы могут и в музеях найти достойное место», - заключается в материале.