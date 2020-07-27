РИАМО - 27 июл. В Московской области за сутки 284 человека вылечились от коронавирусной инфекции нового типа, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

С начала пандемии в регионе вылечили от коронавируса 45 536 заболевших.

«Все они выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

В Подмосковье за все время пандемии более 1 миллиона человек прошли ПЦР-исследование на определение коронавируса.

Для профилактики Covid-19 в общественных местах региона сохраняется масочный режим.

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Текстовая трансляция

27 ИЮЛЯ

- Число новых случаев коронавируса в Москве за месяц сократилось на 7,5%. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в столице на текущий момент составляет 238 641.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 635 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 139 случая заражения. В Москве - 694 случаев.

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.