РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Жителей подмосковного Красногорска приглашают 30 июля на праздничную программу, посвященную Дню Военно-морского флота, сообщается в паблике МАУК «Парки Красногорска» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, приглашаем вас на праздничную программу, посвященную Дню Военно-морского флота. Парк «Опалиховский пруд». 30 июля в 17:00», - говорится в сообщении.

В программе конкурсы, мастер-классы, викторина, дискотека. Участников ждут подарки. Участие бесплатно.

День Военно-морского флота в России отметили 26 июля.