РИАМО - 27 июл. С понедельника за техосмотр без аккредитации Российского союза автостраховщиков ввели штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов или до шести месяцев ареста, сообщает РИА Новости.

«Изменение связано со вступлением в силу поправки к статье 171 УК, согласно которой в список незаконного предпринимательства включается работа операторов ТО без аккредитации», — говорится в сообщении.

Предполагается, что благодаря поправкам получится снизить риск оформления диагностических карт неаккредитованными лицами.