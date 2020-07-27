РИАМО - 27 июл. На портале «Узнай Москву» появилась экскурсия, посвященная скульптурам столичной усадьбы Кусково, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Во время полуторачасовой прогулки можно познакомиться с историей статуй и скульптурных композиций, сохранившихся в парке усадьбы с XVIII века. Новый маршрут, посвященный садово-парковой архитектуре, доступен на сайте и в одноименном мобильном приложении», — говорится в сообщении.

Согласно маршруту на портале, экскурсия начинается у павильона «Грот», который отделан изнутри морскими раковинами. Перед павильоном можно увидеть скульптуру нимфы Фетиды, дочери древнегреческого бога моря Нерея.

Затем пользователям предлагается дойти до Итальянского домика, где стоит статуя нимфы Наяды, дочери Зевса. Это статуя одна из самых больших в парке — ее высота составляет свыше двух метров.

Кроме маршрута по садово-парковой архитектуре, на портале «Узнай Москву» есть обзорная экскурсия по самому музею-усадьбе «Кусково».