РИАМО - 27 июл. В Ярославском районе столицы из квартиры госпитализировали пожилую женщину с проломленной головой, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«В полицию из медучреждения сообщили о доставлении пенсионерки 1944 года рождения с открытой черепно-мозговой травмой. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», — сказал собеседник агентства.

У женщины зафиксированы перелом костей основания черепа и ушиб головного мозга. Обстоятельства инцидента выясняются.

Проводится доследственная проверка.