РИАМО - 27 июл. За 30-ю неделю текущего года на территории Москвы зарегистрировано 22 случая присасывания клещей, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

«В основном, людей кусают в парках «Серебряный бор», «Лосиный остров», «Сокольники», природном комплексе Зеленограда и на территории дачных участков в новой Москве», — говорится в сообщении.

Москва не эндемична по клещевому энцефалиту, ежегодно регистрируются только единичные завозные случаи. В этом году против клещевого вирусного энцефалита привито 13 849 человек, в том числе 6318 детей.

За последние три недели новые случаев клещевого боррелиоза, связанные с присасыванием клещей, в столице не регистрировали.