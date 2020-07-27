РИАМО - 27 июл. Правоохранительных органы разработали проект, согласно которому в особенную часть Уголовного кодекса РФ добавится новая статья — «Налоговое мошенничество», сообщила заместитель председателя Следственного комитета России, генерал-полковник Елена Леоненко.

«Сейчас актуален вопрос о совершенствовании уголовного законодательства. У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить <...> ввести новый состав преступления — «Налоговое мошенничество». Но этот вопрос пока обсуждается и говорить что-то конкретно по нему рано», — сказала Леоненко в интервью РИА Новости.

Традиционно к налоговым преступлениям относятся четыре статьи УК: с 198 по 199.2 и добавляется статья 159 о мошенничестве. При этом, чаще всего дело касается незаконного возмещения НДС из бюджета.

«Налоговое преступление, если возьмем статью 199 УК России, где говорится об уклонении от уплаты налогов с юридического лица в особо крупном размере, оно предусматривает до шести лет лишения свободы, в то время как статья 159 УК России, по которой квалифицируется хищение путем обмана в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы, то есть меры ответственности разные», — отметила Леоненко.

Соответствующий законопроект, предусматривающий внедрение новой статьи в УК, разрабатывали совместно Генпрокуратура, Федеральная налоговая служба, МВД и СК.