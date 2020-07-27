РИАМО - 27 июл. На Онежской улице в Москве 26 июля в 21:45 гражданин, находясь за рулем Kia Sportage, не справился с управлением и наехал на человека переходившего проезжую часть вне пешеходного перехода, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

У пострадавшего были диагностированы черепно-мозговая травма и множественные переломы. В 23:40 он скончался.

«Труп направлен в морг при медучреждении», - сказал собеседник агентства.

После аварии движение на дороге не ограничивали.