РИАМО - 27 июл. Два корпуса городской клинической больницы №24 в ближайшее время вернутся к оказанию плановой и экстренной медицинской помощи, для пациентов подготовят порядка 540 стационарных коек, сообщает оперштаб Москвы по ситуации с Covid-19.

«В течение нескольких месяцев клиника принимала заболевших коронавирусом. С момента перепрофилирования корпусов в больницу было госпитализировано почти 2,6 тысячи пациентов», — говорится в сообщении.

Весь медицинский персонал больницы №24 прошел тестирование на коронавирусную инфекцию. Госпитализация плановых пациентов проходит через обсервационные отделения хирургии и терапии с соблюдением масочного режима и социальной дистанции.

В Москве к обычной работе уже вернулась 21 клиника. Количество плановых операций постоянно растет.