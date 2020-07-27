РИАМО - 27 июл. Еще 264 пациента выздоровели в столице после курса лечения от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Число выздоровевших продолжает увеличиваться. <…> Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 174 985», — сказала вице-мэр.

Врачи проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. При выписке все пациенты получают соответствующие рекомендации.

За сутки в Москве скончались 13 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус.

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27 ИЮЛЯ

- За прошедшие сутки в столице скончались 13 человек с коронавирусом. Общее число погибших от Covid-19 в Москве достигло 4 411 челвоек.