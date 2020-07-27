РИАМО - 27 июл. В Коломенском проезде в Южном административном округе Москвы появится торгово-офисный комплекс, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила предоставление земли и внесение изменений в правила землепользования и застройки в Коломенском проезде, владение 10. В настоящее время на участке расположен универсам площадью 4924 квадратных метра», — говорится в сообщении.

Как пояснила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, инвестору согласовали увеличение суммарной поэтажной площади объекта до 6429 квадратных метров.

На объекте разрешили размещать административные и торговые объекты, общепит, а также объекты бытового обслуживания.

Площадь земельного участка составляет 0,49 гектара. Проект будет вынесен на общественные слушания.