РИАМО - 27 июл. Веревочные городки для взрослых и детей открылись на территории восьми столичных парков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Их оборудовали в «Сокольниках», «Красной Пресне», «Кузьминках», в парке «Фили» и в парке «Царицыно», а также в Таганском парке, Измайловском и «Митино».

«Перед прохождением маршрута с посетителями проводят обязательный инструктаж по технике безопасности и надевают на них страховочное снаряжение. Самая сложная и высокая трасса находится в парке «Фили», — говорится в сообщении.

Веревочные городки или «панда-парки» представляют собой комплексы аттракционов с канатными лабиринтами, тарзанками и подвесными мостами, которые прикреплены к стволам деревьев и столбам на высоте в несколько метров.

Во всех веревочных парках города регулярно проводится дезинфекция и санитарная обработка поверхностей.