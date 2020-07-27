РИАМО - 27 июл. Плавучие заграждения установили на месте появления радужного пятна в акватории Бутаковского залива реки Грачевка в городском округе Химки, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«По состоянию на 6 утра понедельника, установлены боновые заграждения, ведется мониторинг на месте загрязнения», — говорится в сообщении.

Ранее, 25 июня, поступила информация, что на акватории реки Грачевка в Бутаковском заливе была обнаружена радужная пленка неизвестного происхождения площадью около 300 квадратных метров.

Специалисты установили, что источником загрязнения стал коллектор ливневой канализации. 20 июля поступила информация о повторном образовании радужной пленки площадью порядка пяти квадратных метров.