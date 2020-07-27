РИАМО - 27 июл. Полицейские в городском округе Серебряные Пруды уничтожили более 2,5 тонны дикорастущей конопли, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Растение произрастало в районе поселка Успенский.

«С помощью специальной техники путем скашивания и сжигания сотрудники уничтожили очаг произрастания каннабиса. Общая масса уничтоженных растений составила более 2,5 тонн», – сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

В данный момент на территории Московской области проходят специальные мероприятия по выявлению и ликвидации незаконных посевов мака, конопли и других растений.