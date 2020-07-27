РИАМО - 27 июл. В подмосковном Одинцове в строящемся дачном доме произошел хлопок газо-воздушной смеси, пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

На момент ЧП в доме находились трое рабочих, которые проводили внутреннюю отделку стен.

«При сушке оштукатуренных стен газовой горелкой произошел хлопок газа без последующего возгорания. Разрушений не последовало», — отмечается в сообщении.

В результате инцидента пострадал один человек. Его доставили в одинцовскую районную больницу №2.